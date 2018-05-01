У Києві розпочинається масштабна реконструкція Шулявського мосту: коли, де і як зміниться рух транспорту

У КМДА наголосили, що для регулювання руху встановлять три світлофори, перенесуть контактну мережу для руху тролейбусів і винесуть з радіусу проведення реконструкції мафи.

Сьогодні у Києві має розпочатись підготовка до масштабної реконструкції «втомленого» Шулявського шляхопроводу. За оцінками міської влади, роботи будуть тривати приблизно 17 місяців – протягом цього часу одну з найважливіших транспортних артерій міста буде повністю або частково перекрито.

Читайте такожУ Києві найближчим часом ускладниться рух на важливих транспортних магістралях

Як уточнив кореспондент УНІАН в прес-службі КМДА, цього місяця будуть здійснюватись роботи з реорганізації дорожнього руху, а сам рух закриють не раніше червня.

УНІАН зібрав усе, що треба знати киянам та гостям столиці у зв’язку з масштабним ремонтом Шулявського мосту, а також підготував детальну схему об’їзних маршрутів, за якою міський транспорт у цій частині міста буде слідувати протягом наступних місяців.

У КМДА наголосили, що для регулювання руху встановлять 3 світлофори, перенесуть контактну мережу для безперебійного руху тролейбусів і винесуть Мафи з радіусу проведення реконструкції.

Відповідно до підготовленої посадовцями схеми, рух вулицею Олександра Довженка до вулиці Вадима Гетьмана (в бік Караваєвих Дач) відбуватиметься по вулицях Антона Цедика (колишньої вулиці Ежена Потьє) та Петра Нестерова (з виїздом на проспект Перемоги), Гарматній, Виборзькій з подальшим поверненням на вул. Вадима Гетьмана.

Від вулиці Вадима Гетьмана до вул. Олександра Довженка (в бік вул. Олени Теліги) можна буде виїхати на проспект Перемоги, перетнути його за допомогою світлофора, та виїхати на вулицю Довженка. Однобічними будуть вулиці Антона Цедика (Ежена Потьє) до вул. Петра Нестерова, та звідти - в напрямку проспекту Перемоги (там також буде встановлено світлофор).

Тролейбуси, що курсують з боку Севастопольської площі по вулиці Вадима Гетьмана, матимуть кінцеву зупинку «Індустріальний міст»; з боку вул. Теліги по вул. Довженка – «Івана Гонти». Пішоходи користуватимуться підземними та наземним переходом, де також буде встановлено світлофор.

При цьому рух транспорту шляхопроводом через проспект Перемоги планується розпочати вже до кінця цього року.

Востаннє Шулявський міст реконструювали приблизно 30 років тому. Шляхопровід вже декілька років перебував в аварійному стані. Його бетонні опори зазнали пошкоджень під час декількох пожеж, що стались під ним.

В кінці лютого 2017 року частина Шулявського мостового шляхопроводу обвалилася, уламками зачепило одне авто. Мер столиці Віталій Кличко прокоментував інцидент фразою, яка вмить стала крилатою: він заявив, що шляхопровід "втомився".

Вже у лютому цього року на Шулявському шляхопроводі просто із асфальту вилізла арматура, що спричинило пошкодження коліс у понад десятка автомобілів.

У Київській міськдержадміністрації ще у травні минулого року повідомили, що експертами визначено фінальний варіант реконструкції Шулявського шляхопроводу. Об’єкт планували реконструювати за 12 місяців, вартість проекту оцінили у 400 млн грн.

Передбачалось, що після реконструкції Шулявський шляхопровід стане сучасною магістраллю із достатньо високою пропускною можливістю. Однак роботи на шляхопроводі торік так і не були розпочаті.

Тим не менш мер Києва Віталій Кличко 18 квітня повідомив про плани міської влади почати ремонт Шулявського моста вже цього року. Орієнтовна вартість робіт складе близько 1,5 млрд грн.

Серед трьох варіантів розв’язок чиновники обрали клеверну – для її будівництва потрібно буде знести цех колишнього заводу «Більшовик».

Журналісти програми "ДжеДаі", тим часом, зазначають що підрядника виконання робіт ще не обрали, а торги які, вже пройшли, ще має перевірити АМКУ. Тож, цілком імовірно, що будівництво розтягнеться на кілька років.