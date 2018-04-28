Жителі окупованого Донецька повідомили про часткове відновлення зв’язку Vodafone

За повідомленнями, зв’язок Vodafone в окупованому Донецьку поновився, однак не у всіх.

Жителі окупованого Донецька повідомили про появу мобільного зв'язку Vodafone у місті.

Як передає Радіо Свобода, у Кіровському районі близько 23:00 сигнал раптово відновився на повну потужність, зараз телефони показують повну шкалу. Жителі Будьонівського району також повідомляють про відновлення зв’язку.

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Інші жителі повідомляють, що у Калінінському та Київському районах зв’язку так і немає. Перед цим у соціальних мережах деякі користувачі повідомляли, що зв’язок поновився, однак не у всіх.

Зв'язок Vodafone Україна зник на окупованій території Донецької області 11 січня 2018 року. Питання неодноразово виносилось на переговори у Мінську. В останні дні, як повідомляла СММ ОБСЄ, спеціалісти оператора змогли проінспектувати обладнання на непідконтрольній території. У Vodafone станом на 17:00 цю інформацію не підтверджували.