Не вистачає місця: близько 200 розлючених пасажирів заблокували два поїзди зі Львова (відео)

04:32, 28 квітня 2018
Транспорт/Звя'зок
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Дві електрички Львів-Лавочне та Львів-Мукачево не могли рухатися через стихійний протест / Фото Igor Zinkevych via Facebook

Близько 19:00 п'ятниці, 27 квітня, на залізничній станції "Скнилів" у Львові близько 200 розлючених пасажирів вийшли з електрички Львів-Мукачево та заблокували її рух. Люди нарікали, що чотири вагони - дуже переповнені, пасажирам не вистачає місця, тож вимагали додати вагонів до поїзда.

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Як повідомив у Facebook користувач Роман Співак, на станції Скнилів 4-вагонний потяг Львів-Лавочне наздогнав попередній теж 4-вагонний Львів-Мукачево, який відправився зі Львова на 40 хвилин швидше, і обидва заповнені людьми потяги були заблоковані.

Як повідомляє "Варта 1" у Facebook, на місце блокування виїхала поліція. Блокування тривало понад півтори години. О 20:40 людям пообіцяли, що до поїзда додадуть ще два вагони. Тож рух залізничною колією відновлено.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман порадив керівництву «Укрзалізниці» щомісяця їздити на потягах.

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Теги: #транспорт#потяги