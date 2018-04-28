У Vodafone підтвердили завершення ремонту мережі на непідконтрольній території Донбасу

В окупованих районах Луганської області відновили мобільний зв'язок оператора «Vodafone Україна» 24 квітня.

У Vodafone підтвердили завершення ремонту мережі на непідконтрольній Україні території Донецької області.

Про це у Facebook написала речниця компанії Вікторія Рубан.

«Сьогодні вночі закінчили технічний моніторинг мережі на непідконтрольній територіі Донецької області. Зв’язок має з’явитись, принаймні там, де лишилося працездатне обладнання. Питання, чи надовго... Лишається сподіватись на здоровий глузд», – зазначила вона.

Як раніше повідомляв УНІАН, жителі окупованого Донецька вночі підтвердили відновлення мобільного зв’язку у деяких районах міста.

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Зв'язок «Vodafone Україна» зник на окупованій території Донецької області 11 січня 2018 року. Питання неодноразово виносилось на переговори у Мінську. В останні дні, як повідомляла СММ ОБСЄ, спеціалісти оператора змогли проінспектувати обладнання на непідконтрольній території. Сам Vodafone станом на 17:00 цю інформацію не підтверджував.

В окупованих районах Луганської області відновили мобільний зв'язок оператора «Vodafone Україна» 24 квітня.