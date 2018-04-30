Окупанти хизуються підсвіткою Кримського мосту (фото, відео)

З'явилися кадри увімкнення ілюмінації Кримського мосту окупантів.

Окупанти провели тестове увімкнення архітектурної підсвітки автодорожньої арки Кримського мосту.

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Арочні прольоти підсвічуються трьома кольорами: автодорожня арка – синім, залізнична – червоним, а фарватерні опори і зовнішні вертикальні конструктивні елементи арок – білим. Про це повідомляється на сайті Кримського мосту.

"У повному обсязі і в постійному режимі підсвітка почне працювати після завершення будівництва залізничної частини мосту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час візиту в Крим 14 березня президент Росії Володимир Путін анонсував, що автомобільний рух Кримським мостом буде відкритий у травні поточного року, залізничний – у кінці 2019 року.