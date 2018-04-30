Tesla втрачає $6,5 тисяч в хвилину - Bloomberg

Агентство зазначає, що такими темпами у Tesla за підсумками 2018 року не залишиться готівки, якщо компанія не залучить найближчим часом додаткове фінансування.

Компанія Tesla американського бізнесмена та інженера-винахідника Ілона Маска кожну хвилину втрачає $6,5 тис.

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Про це пише Bloomberg.

Агентство зазначає, що такими темпами у Tesla за підсумками 2018 року не залишиться готівки, якщо компанія не залучить найближчим часом додаткове фінансування.

Tesla вже п'ять кварталів поспіль закінчує з від'ємним показником вільного грошового потоку.

Bloomberg нагадує, що за підсумками 2017 року у Tesla було $3,4 млрд готівкових коштів. При цьому борг компанії становив $9,4 млрд.

Нагадаємо, раніше акціонери Tesla схвалили нову систему винагороди для гендиректора компанії Ілона Маска. Оплата його праці буде здійснюватись тільки за умови повного досягнення Tesla запланованих на найближчі 10 років цілей: зростання капіталізації до $650 млрд, а також збільшення виручки та EBITDA.