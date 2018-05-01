На київському Подолі розширили пішоходну зону та змінили схему руху транспорту

Для організації нової схеми руху встановили 340 дорожніх знаків, побудували два світлофори та модернізували ще шість.

Із 1 травня на Подолі розширено пішохідну зону на Контрактовій площі та вдосконалено схему руху транспорту.

Читайте такожУ КМДА уточнили, що рух Шулявським мостом закриють не раніше червня

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, нова схема сприятиме зменшенню заторів на дорогах та створити комфортні умови для пішоходів.

«Одним із пріоритетів для міської влади є поліпшення умов для пішоходів та створення публічних просторів. Минулого року на Подолі стартував перший етап реорганізації дорожнього руху, який полягав у створенні пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного. Нова схема довела свою життєздатність – чимало водіїв відмовилися від транзитного руху через Поділ. Наразі ж ми впроваджуємо другий етап – більш масштабний. Він передбачає не лише розширення пішохідної зони, а й скорочення заторів на Подолі», – сказав заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

За його словами, із Контрактової площі будуть прибрані бетонні блоки, що огороджували транзитний проїзд перед центральним корпусом Києво-Могилянської академії. Відтепер буде перекрито заїзд на площу з вулиці Іллінської. Залишиться (але буде відгороджений) транзитний проїзд вулицею Григорія Сковороди. Тож до пішохідної зони буде приєднано комплекс Братського монастиря Києво-Могилянської академії.

Тепер транспорт, який рухався перед Києво-Могилянською академією, рушить із іншого боку кварталу, вулицею Волоською, напрямок руху якою змінюється на протилежний. Також на вулиці Набережно-Хрещатицькій планується зменшити затори завдяки перенесенню лівого повороту на Поділ із вулиці Спаської на вулицю Хорива.

Для організації нової схеми руху встановили 340 дорожніх знаків, побудували 2 світлофори та 6 модернізували.

Із вулиці Набережно-Хрещатицької на вулицю Хорива буде лівий поворот із двох смуг, що регулюватиметься світлофором. Лівий поворот на вулицю Спаську закрито. Це дозволить створити накопичувальну смугу для транспорту, який виконує лівий поворот та розворот з вулиці Набережно-Хрещатицької, що зменшить довжину заторів, які в ранкові години пік сягають мосту Метро.

Лівий поворот із вулиці Верхній Вал на вулицю Межигірську відбуватиметься через вулиці Костянтинівську та Хорива, що суттєво скоротить довжину заторів на вулицях Верхній Вал та Глибочицькій у вечірні години пік. А перенесення частини потоку в бік Куренівки на вулицю Волоську розвантажить вулицю Межигірську.

Ще одна новація – встановлені роздільники потоків на вулиці Хорива між вулицями Межигірською та Костянтинівською, повідомив заступник голови КМДА. Це вирішило проблему із припаркованими авто, які спричиняли тут постійні затори.

Наступними етапами реорганізації руху на Подолі є зміна напрямку вулиці Андріївської та проїзду Боричів узвіз – вулиця Набережно-Хрещатицька і Братська. Це збільшить пропускну здатність Поштової площі. Також планується перенести кінцеву зупинку трамваїв із вулиці Спаської ближче до Контрактового будинку.

Як повідомляв УНІАН 1 травня у Києві має розпочатись підготовка до масштабної реконструкції «втомленого» Шулявського шляхопроводу. За оцінками міської влади, роботи будуть тривати приблизно 17 місяців – протягом цього часу одну з найважливіших транспортних артерій міста буде повністю або частково перекрито.