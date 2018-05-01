У Києві завтра обмежать рух транспорту на бульварі Академіка Вернадського

Рух обмежать завтра з 8.00 до 18.00 у зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття.

У столиці завтра буде обмежено рух транспорту на бульварі Академіка Вернадського. Читайте такожНа київському Подолі розширили пішоходну зону та змінили схему руху транспорту Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», 2 травня з 8.00 до 18.00 у зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття буде обмежено рух транспорту на бульварі академіка Вернадського (непарна сторона) на ділянці від вул. Семашка до вул. академіка Кримського. Підприємство просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

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