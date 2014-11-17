Залізничники відновили 253 пошкоджені об'єкти на сході України

У прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на департамент шляхів відомства повідомили, що в цілому залізнична держадміністрація оцінює витрати на відновлення пошкоджених 369 об'єктів колійного господарства на суму близько 18 млн. грн.

Згідно з повідомленням, залізничники відновили 57 об'єктів колійного господарства на суму близько 4,8 млн. грн на одній з найбільших ділянок Донецької залізниці - Краснолиманської дирекції залізничних перевезень з 79, пошкоджених у ході бойових дій на сході.

У повідомленні підкреслюється, що з метою забезпечення безперебійного процесу перевезень пасажирів і вантажів, залізничники власними силами і в найкоротші терміни відновлюють колії та інші важливі інфраструктурні об'єкти, пошкоджені в результаті бойових дій.

«У цілому для відновлення всіх пошкоджених об'єктів Краснолиманської дирекції буде витрачено орієнтовно 6 млн. грн», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що наприкінці жовтня на нараді за участю представників Південної, Придніпровської і Донецької залізниць було досягнуто домовленості до 15 листопада відновити стратегічно важливі об'єкти Краснолиманської дирекції залізничних перевезень.

Читайте такожДля відновлення доріг Донбасу хочуть використати 500 млн євро кредиту від Німеччини«Повністю завершити ремонт колій і відновити пошкоджені будівлі, зокрема, станцій Новозолотарівка і вокзалу станції Рубіжне, залізничники планують до 25 грудня», - уточнили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де продовжуються військові дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

Довідка УНІАН. Краснолиманська дирекція - це одна з найбільших дільниць Донецької залізниці, до якої входять 74 станції, зокрема 29 вантажних станцій, а загальна довжина колій становить 2789 км.