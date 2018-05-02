"Будівництво століття" кипить: як вигляд має Кримський міст напередодні відкриття (відео)

Блогер розповів, що будівельники взялися за фарбування прогонових арок Кримського мосту.

Напередодні відкриття Кримського моста, яким окупанти з'єднають анексований півострів з материковою частиною Росії, будівельники почали бетонувати опори.

Про це свідчить відео, опубліковане блогером Ігорем Корсаковим, який періодично знімає "будівництво століття".

Нагадаємо, під час візиту в Крим 14 березня президент Росії Володимир Путін анонсував, що автомобільний рух Кримським мостом буде відкрито в травні поточного року, залізничний – у кінці 2019 року.

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Кримський міст вже дав тріщину, так і не дочекавшись відкриття. "256 опора знову в лісах, каркаси в'яжуть, бетон подають. Пишуть про те, що тріснула. Все це неспроста", - повідомив користувач Кримець в Twitter.

Незабаром блогер Ігор Корсаков заявив, що жодних тріщин на 256-й опорі Кримського мосту немає, і показав відповідне відео.