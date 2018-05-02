Міністр інфраструктури після поїздки у плацкарті поскаржився на туалети та відсутність кондиціонера

Посадовець також вказав на необхідність включення до складу потягу Київ-Маріуполь вагону-ресторану.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян після поїздки з Києва до Маріуполя у плацкарті «Укрзалізниці» поскаржився на відсутність кондиціонування і вакуумних туалетів у потягу, проте відзначив чисту постіль, помиті вагони і люб'язність провідників.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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" Подорож плацкартом Укрзалізниці була нормальною, під час інспекції вагонів запах свіжої фарби, як у анекдоті, не переслідував. Постіль свіжа і чиста, вагони помиті, провідники люб’язні. СВ-вагон новий, після капітального ремонту, купе і плацкарт звичайні, просто чисті. Єдине, що знічує - відсутність кондиціонування (при +27 ще терпимо, вище - точно ні) і туалети, в унітазі яких видно шпали (скільки би не коштували вакуумні туалети, так бути не повинно)", - сказав Омелян.

Водночас, міністр запевнив, що очільник «Укрзалізниці» Євген Кравцов про подорож дізнався вже після відправлення потягу і жодних спецзаходів не вживав.

"Вірю, що така ж чиста білизна і помиті вагони будуть постійно", - зазначив чиновник.

Також, Омелян повідомив, що домовився з «Укрзалізницею» наступного тижня провести чергове засідання з громадськими активістами, де мають затвердити зручні пасажирські графіки курсування поїздів, в тому числі прискорення на ділянці Київ-Маріуполь.

При цьому, чиновник заявив про необхідність включення вагона-ресторану до складу потягу Київ-Маріуполь.

" А поки ми проводимо наради, доцільно долучити до цього поїзду вагон-ресторан, щоби пасажири змогли після відбуття з Києва о 19:00 і до прибуття в Маріуполь об 11:45 повечеряти/поснідати смачними стравами, а не купувати з рук невідомо що на коротких зупинках", - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в найближчі місяці буде покращено залізничне сполучення з Маріуполем і оновлено рухомий склад «Укрзалізниці». У свою чергу в.о. очільника «Укрзалізниці» Євген Кравцов заявив, що у 2018 році планується оновити всі вагони цього напрямку.

Також, очільник "Укрзалізниці" Кравцов заявив, що планується оновити 400-500 спальних пасажирських вагонів до кінця 2018 року, що становить одну шосту частину всього експлуатованого парку.

Наприкінці квітня 2018 року Гройсман доручив правлінню "Укрзалізниці" щомісяця їздити на потягах компанії по всій Україні з метою перевірки якості послуг.