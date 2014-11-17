Студенти з 18 листопада зможуть купувати через інтернет пільгові квитки на потяги

Студенти й учні професійно-технічних навчальних закладів, дані про яких внесені до Єдиної державної електронної бази Міністерства освіти і науки України, з 18 листопада цього року зможуть купувати пільгові залізничні квитки по Інтернету через офіційний сайт "Укрзалізниці ".

У прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») повідомили, що для придбання пільгового квитка через Інтернет студентам і учням профтехзакладів необхідно вказати серію і номер студентського квитка, а також прізвище та ім'я для звірки з Єдиною державною електронною базою з питань освіти.

«Якщо студентський квиток буде підтверджений базою, пасажир зможе оформити пільговий проїзний документ. У разі відсутності цих даних Міносвіти радить студентам звернутися до адміністрації навчального закладу, де вони проходять навчання», - говориться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що студентам денної форми навчання вишів I-IV рівня акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форми власності впродовж року надається 50% знижка на проїзд у загальних і плацкартних вагонах, вагонах другого і третього класу всіх категорій поїздів міжміського сполучення і у всіх вагонах регіональних поїздів.

Читайте також"Укрзалізниця" з 1 листопада обладнає всі швидкісні поїзди POS-терміналамиЗа даними прес-служби, в цілому з початку 2014 року пасажири придбали і забронювали через Інтернет 4,7 млн залізничних квитків, майже 2,6 млн із них - електронні.

Як повідомляв УНІАН, електронний квиток діє на 91 пару поїздів внутрішнього сполучення, зокрема на швидкісні поїзди категорії "Інтерсіті+".

Системою бронювання і продажу квитків на поїзди через Інтернет в 2013 році скористалися майже 5,2 млн. пасажирів, що становить близько 8,5% від загальної кількості.

Довідка УНІАН. Електронний квиток можна придбати лише через онлайн-систему продажу на офіційному сайті "Укрзалізниці" - booking.uz.gov.ua. Квитки, придбані через інші системи, є бланками замовлення, що не мають статусу електронних квитків, і підлягають обміну в залізничних касах на проїзний документ, що дає право на проїзд. Крім того, електронний квиток практично неможливо втратити, оскільки його можна роздруковувати необмежену кількість разів з листа, що надходить на електронну пошту клієнта.

На інші поїзди, крім приміських, пасажири можуть через онлайн-систему оформити бланк замовлення, яке необхідно обміняти на квиток в будь-якій залізничній касі. Оформлення електронних квитків припиняється за одну годину до відправлення поїзду з початкової станції маршруту.