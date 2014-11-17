Південна залізниця з 29 листопада запустить додатковий поїзд Харків - Ужгород

Південна залізниця (ПЗ) для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у західному напрямку, призначила додатковий поїзд № 225/226 за маршрутом Харків - Ужгород - Харків, який почне курсувати від 29 листопада через день, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, поїзд № 225/226 за маршрутом Харків - Ужгород відправлятиметься о 23:07 і прибуватиме в Ужгород у 03:55. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься об 11:17 і прибуватиме до Харкова о 14:30.

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«Скористатися поїздом зможуть також жителі Сум та області», - наголошує прес-служба.

Також повідомляється, що на ділянці Київ - Ужгород поїзд зупинятиметься на станціях Козятин, Вінниця, Жмеринка, Хмельницький, Тернопіль, Злочев, Львів, Стрий, Сколе, Славське, Воловець, Свалява, Карпати, Мукачево, Батьово.

На даний час у західному напрямку курсує щоденний фірмовий поїзд №111/112 сполученням Харків - Львів.

Раніше УНІАН повідомляв, що «Укрзалізниця» продовжила курсування додаткового поїзда з Києва в Івано-Франківськ.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна із найстаріших залізниць України. Протяжність її становить більше 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначає її велике транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей із населенням близько 20 млн осіб.