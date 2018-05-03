Опубліковано відео польоту українського Ан-124-100 на виставці у Туреччині

12:17, 03 травня 2018
Транспорт/Звя'зок
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Ан-124-100 "Руслан" - комерційний транспортний літак, створений "Антоновим" на базі військово-транспортного літака Ан-124 "Руслан". 

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Авіасалон Eurasia проводився вперше. Він проходив у період з 25 по 29 квітня в Анталії. На ньому загальна увага була прикута до Ан-178, який швидко здійнявся в повітря та попрямував до узбережжя Середземного моря. 

Слідом до старту підготувався концепт Ан-77, пілоти якого навмисно викотилися ледь не на середину злітної смуги – їм важливо показати, який короткий розбіг у літака. Велетню знадобилося лише 350 метрів, щоб відірватися від землі. 

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Теги: #літак#Антонов#Ан-124 літак