Через бойові дії курсування поїздів Київ - Луганськ і Одеса - Луганськ обмежене до Красного Лиману

У прес-службі державної адміністрації залізничного транспорту України повідомили, що курсування поїзда №591 за маршрутом Одеса - Луганськ обмежене до Красного Лиману від 15 листопада, а поїзди №520 Київ - Луганськ - буде обмежене від 20 листопада.

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Зокрема, потяг №591 із Одеси прибуває у Красний Лиман за діючим графіком о 3:49 і відправляється назад о 16:45, а поїзд №520 буде прибувати у Красний Лиман о 5:01 і вирушати назад о 17:52.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня було відновлено рух пасажирських поїздів дальнього сполучення до Луганська, який було припинено від кінця липня.

Раніше "Укрзалізниця" у зв'язку із загостренням воєнного протистояння на сході України обмежила маршрут курсування трьох пасажирських поїздів у Донецькій області до Костянтинівки замість Ясинуватої. Зокрема, це поїзди №10/9 Костянтинівка-Москва, №125/126 Костянтинівка - Київ, №92/91 Костянтинівка - Одеса.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у випадку подальшої дестабілізації ситуації на сході України залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.