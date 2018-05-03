«Укрзалізниця» змінює ціни на чай і каву в поїздах

Чай та мінеральна вода в поїздах подорожчають, а розчинна кава подешевшає.

З 10 травня цього року в поїздах «Укрзалізниці» змінюються ціни на чай, розчинну каву та мінеральну воду.

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Відповідний наказ підписано сьогодні, 3 травня, повідомляє LB.ua.

"Укрзалізниця" встановлює єдиний тариф на всі поїзди, включаючи перевезення далекого сполучення і регіональні філії. Вартість напоїв у поїздах становитиме:

- вартість склянки чаю - 8,00 грн;

- вартість склянки кави - 8,00 грн;

- вартість кавового напою (3 в 1) - 8,00 грн;

- вартість питної води ємністю 0,5 л (газована і негазована) - 8,00 грн.

Як і раніше, під час оформлення квитків через інтернет, пасажири можуть заздалегідь вибрати і сплатити напої для поїздки.

Нагадаємо, взимку в українських поїздах почали продавати книги, керівники залізниці розглядають також опцію бук-кросингу.