«Укрзалізниця» змінює ціни на чай і каву в поїздах
З 10 травня цього року в поїздах «Укрзалізниці» змінюються ціни на чай, розчинну каву та мінеральну воду.
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Відповідний наказ підписано сьогодні, 3 травня, повідомляє LB.ua.
"Укрзалізниця" встановлює єдиний тариф на всі поїзди, включаючи перевезення далекого сполучення і регіональні філії. Вартість напоїв у поїздах становитиме:
- вартість склянки чаю - 8,00 грн;
- вартість склянки кави - 8,00 грн;
- вартість кавового напою (3 в 1) - 8,00 грн;
- вартість питної води ємністю 0,5 л (газована і негазована) - 8,00 грн.
Як і раніше, під час оформлення квитків через інтернет, пасажири можуть заздалегідь вибрати і сплатити напої для поїздки.
Нагадаємо, взимку в українських поїздах почали продавати книги, керівники залізниці розглядають також опцію бук-кросингу.