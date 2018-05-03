Tesla відзвітувала про рекордний збиток

Американський концерн отримав за підсумками першого кварталу поточного року збиток у $710 млн.

Американський концерн з виробництва електромобілів і сонячних панелей Tesla, створений інженером і мільярдером Ілоном Маском, отримав за підсумками першого кварталу поточного року збиток у $710 млн.

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Про це пише агентство Reuters з посиланням на звітність компанії. Наголошується, що це рекордний квартальний збиток в історії Tesla.

У січні-березні 2017 року Tesla отримала збиток у розмірі $330 млн. Річний збиток Tesla в 2017 році перевищив позначку в $1,4 млрд.

Тим не менш, як наголошується в повідомленні компанії, Tesla розраховує вийти на беззбитковість вже в III і IV кварталах поточного року.

Щоб досягти цих показників, концерну необхідно наростити до літа випуск електромобілів Tesla Model 3 до 5 тисяч штук на тиждень. В даний час в тиждень з конвеєра сходить 2270 авто.

Нагадаємо, за підрахунками Bloomberg, компанія Tesla кожну хвилину втрачає $6,5 тис. Агентство зазначає, що такими темпами у Tesla за підсумками 2018 року не залишиться готівки, якщо компанія не залучить найближчим часом додаткове фінансування.

Tesla вже п'ять кварталів поспіль закінчує з від'ємним показником вільного грошового потоку. Bloomberg нагадує, що за підсумками 2017 року у Tesla було $3,4 млрд готівкових коштів. При цьому борг компанії становив $9,4 млрд.