Міністр інфраструктури анонсував інспекцію всіх вокзалів України

За словами міністра, усі ці пояснення на кшталт «у нас не виходить привести його в порядок» - це неприпустимо!

Міністерство інфраструктури має намір проінспектувати всі залізничні вокзали в Україні, а відтак порівняти умови проживання керівництва «Укрзалізниці» з умовами, в яких перебувають люди на вокзалах.

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Про це повідомила прес-служба Мінінфраструктури з посиланням на слова міністра Володимира Омеляна під час інспекції вокзалу в Миколаєві.

«Я відверто невдоволений станом вокзалу в Миколаєві. За майже рік позитивних змін немає. Я вкрай незадоволений, що міністр повинен двічі приїжджати на вокзал, двічі «насолоджуватися» його станом. Усі ці пояснення на кшталт «у нас не виходить привести його в порядок» - це неприпустимо! Я хочу попередити керівництво «Укрзалізниці», що ми проінспектуємо всі вокзали в Україні, а потім зайдемо до керівників «Укрзалізниці» додому і подивимося, як живуть вони, і порівняємо, наскільки це співвідноситься з тими умовами, в яких перебувають люди на вокзалі. Я думаю, що у них вдома більше порядку і зовсім інший стан санвузлів», - цитує прес-служба Омеляна.

За словами міністра, «Укрзалізницею» цього року передбачено 26 млрд грн капітальних інвестицій.

«За рахунок того, що нам вдалося побороти корупційну складову в розподілі вагонного парку «Укрзалізниці», компанія щомісяця додатково акумулює 300 млн грн, а за рік це буде більш як 3,5 млрд грн. Ми домовилися, що ці кошти підуть саме на інфраструктуру - на рейки, на вокзали. Тому фінансування цього року буде», - заявив Омелян.

Міністр зазначив, що одним з інфраструктурних проектів може стати ремонт вокзалу в Миколаєві.

«Але це має бути спільна робота «Укрзалізниці», керівництва міста і начальника вокзалу. Вокзал - це обличчя міста, Миколаїв уже давно вимагає сучасної споруди, яка відповідатиме духу міста і матиме оптимальне функціональне навантаження», - зазначив Омелян.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» має намір до кінця цього року об'єднати всю мережу вокзалів в одну компанію для передачі вокзалів в концесію у зв'язку зі збитковістю їх утримання.