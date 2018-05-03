Окупанти перенесли завершення робіт з безпеки Кримського моста

Кримський міст складається з двох паралельних мостів – автомобільного з двома смугами руху в кожен бік і залізничного. Рух першим почнеться в травні. Точну дату будівельники поки не називають.

Термін завершення робіт за державним контрактом, пов'язані із забезпеченням безпеки Кримського моста, окупанти зрушать на 1 грудня 2019 року.

Про це йдеться у розпорядженні уряду РФ, передають "Ведомости".

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Так, контракт передбачає проведення інженерних вишукувань, проектування і оснащення Кримського моста інженерно-технічними системами забезпечення безпеки.

Раніше планувалося, що відповідні роботи на автодорожній частині мосту будуть завершені 30 квітня поточного року, на залізничній частині - до 1 грудня 2019 року.

Крім того, зрушений термін виконання робіт із забезпечення безпеки автомобільних підходів до Кримського мосту — з 30 квітня на 30 вересня 2018 року.

Нагадаємо, під час візиту в Крим 14 березня президент Росії Володимир Путін анонсував, що автомобільний рух Кримським мостом буде відкрито в травні поточного року, залізничний – у кінці 2019 року.