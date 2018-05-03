Бензинова змова: Антимонопольний комітет переміг у спорі з WOG на 54 мільйони

У жовтні 2016 року ряд провідних гравців паливного ринку були оштрафовані на рекордну суму 204 млн грн.

Господарський суд Києва підтвердив правомірність накладення Антимонопольним комітетом у жовтні 2016 року 54 млн грн штрафу на приватну компанію «ВОГ Рітейл» за погоджені антиконкурентні дії на ринку моторного палива. Про це повідомляє прес-служба комітету.

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«2 травня Господарський суд міста Києва підтвердив правомірність рішення Антимонопольного комітету про здійснення компанією «ВОГ Рітейл» разом з іншими учасниками ринку пального антиконкурентних узгоджених дій та накладення на неї штрафу у розмірі 54,03 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня 2016 року АМКУ оштрафував операторів ринку нафтопродуктів, які є власниками мереж АЗС під брендом ОККО, "Паралель", WOG, AMIC, SOCAR, Shell, на 204,3 млн грн за узгоджені дії під час формування роздрібних цін на паливо в 2013-2016 роках.

На компанію «Золотий Екватор» накладено штраф у розмірі 16,2 млн грн, «ВОГ Рітейл» - 54 млн грн, «ОККО Нафтопродукт» - 77,8 млн грн, «Альянс Холдинг» - 39,7 млн грн, «АМІК Україна» - 12,5 млн грн, «СОКАР Петролеум» - 2,5 млн грн, «Паралель» - 1,4 млн грн.

За інформацією комітету, штраф вже сплатила компанія «Паралель». Ряд інших компаній продовжили оскаржувати штрафи АМКУ в судах. Господарський суд Києва відмовився задовольнити позови «АМІК Україна» і «Альянс Холдинг».