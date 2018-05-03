Компанія Ахметова програла суд у Лондоні щодо «Укртелекому»

У СКМ заявили, що продовжать відстоювати свою позицію в цій справі.

Високий суд Лондона в четвер, 3 травня, відхилив заяву компанії SCM Financial Overseas Limited, яка входить до групи СКМ, про направлення на новий розгляд до Лондонського міжнародного арбітражного суду (LCIA) справи щодо продажу «Укртелекому», в якому арбітражем раніше було винесено рішення на користь Raga Establishment.

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Про це повідомляє прес-служба СКМ.

Згідно з повідомленням, заяву було подано за процесуальними підставами, а сьогоднішнє рішення ніяк не позначиться на законності розглянутих претензій СКМ проти Raga.

«У поточному рішенні вказується, що Арбітражний суд (LCIA) все ж не врахував «потенційно дуже важливі докази», в результаті розгляду яких результат справи і рішення арбітражу могли б бути іншими», - повідомляють в СКМ.

За словами директора з міжнародних відносин та зв'язків з інвесторами СКМ Джока Мендози-Вілсона, компанія розчарована рішенням Високого суду Лондона.

«І тим не менш, це жодним чином не означає, що арбітраж LCIA прийшов до правильного висновку у своєму рішенні проти СКМ. Як зазначив суддя, сьогоднішнє рішення зводиться виключно до процесуального питання», - додав він.

За його словами, під час оцінки рішення Арбітражного суду по суті Високий суд Лондона зробив висновок, що дії Арбітражного суду стали причиною «істотної несправедливості» щодо СКМ у зв'язку з тим, що рішення арбітрів могло бути зовсім іншим, якби вони відклали прийняття рішення до завершення судового провадження в українських судах.

«Наша боротьба за справедливість на тлі невиправданих дій з боку Raga не закінчена – ми продовжимо активно відстоювати свою позицію», - додав він.

У СКМ нагадали, що сьогоднішнє рішення було винесено під час суперечки, яка виникла у зв'язку з тим, що Raga Establishment не виконала обов'язкові умови договору купівлі-продажу «Укртелекому», укладеного з СКМ у 2013 році.

«Зокрема, в договорі купівлі-продажу компанія Raga заявляла, що виконала умови приватизаційного договору 2011 року, укладеного з Фондом державного майна України, згідно з яким взяла на себе зобов'язання активно інвестувати в розвиток інфраструктури «Укртелекому» в Україні. Ці зобов'язання не були виконані», - сказано в повідомленні.

Після того як Raga не виконала умови приватизаційного договору з державою Україна, група СКМ спробувала розірвати угоду про покупку і зажадала повернути їй передоплату у розмірі 100 млн дол. Однак компанія Raga Establishment ініціювала арбітражні розгляди в Лондонському арбітражі (LCIA) проти СКМ з вимогою виплатити їй решту суми в розмірі 760 млн дол. за актив, який, найімовірніше, незабаром буде повернуто у державну власність.

У вересні 2016 року СКМ подала зустрічний позов до Лондонського міжнародного арбітражного суду (LCIA), вимагаючи анулювати угоду купівлі-продажу «Укртелекому», у результаті чого акції компанії поверталися б Raga, а СКМ отримала б назад суму передоплати. Поки йшли судові розгляди, у квітні 2017 року ФДМУ подав позов про розірвання приватизаційного договору купівлі-продажу «Укртелекому», що свідчить про невиконання Raga зобов'язань за цим договором.

Як повідомляє прес-служба СКМ, Арбітражного суду (LCIA) відмовився відкласти винесення рішення арбітражу до вирішення українськими судами спору за позовом ФДМУ проти ЕСУ і прийняв рішення на користь Raga, зобов'язавши СКМ доплатити близько 760 млн дол. за «Укртелеком».

«При цьому протягом чотирьох місяців після винесення даного рішення українські суди постановили розірвати приватизаційний договір по «Укртелекому», повернути акції компанії у державну власність і зобов'язали ЕСУ (колишня дочірня компанія Raga, а тепер дочірня компанія СКМ) сплатити штраф у розмірі 81 млн дол.», - сказано в повідомленні.

Оскарження арбітражного рішення СКМ у Високому суді Лондона було засноване на тому, що Арбітражний суд повинен відкласти розгляд справи до тих пір, поки не будуть завершені судові розгляди в Україні, що дало б можливість врахувати і розглянути всі істотні факти у цій справі, додали в СКМ.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку майже 8 млн абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного інтернету понад 1,6 млн клієнтів. Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).