Ремонт траси Одеса - Рені буде завершено цього року – міністр інфраструктури

Омелян висловив надію, що траса, яка в 2016 році була однією з найгірших в Україні, стане найкращою в 2018 році.

Ремонт траси Одеса - Рені, яка є важливою транспортною артерією Одеської області, буде завершено цього року, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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Як повідомила прес-служба Мінінфраструктури, про це він сказав в рамках робочої поїздки до Одеської області.

«Траса Одеса - Рені буде завершена цього року. Одеська область демонструє хорошу динаміку з відновлення доріг. Зроблено вже чимало, і я дякую голові області за якісну командну роботу, яка спрямована на результат. Цього року питання ремонту дороги Одеса - Рені - це питання номер один. Я щиро хочу, щоб і траса, яка в 2016 році була однією з найгірших в Україні, стала найкращою в 2018 році. Це доручення президента України, прем'єр-міністра, і ми повинні це зробити. Ми докладемо для цього всіх зусиль", - сказав Омелян.

Міністр підкреслив, що зараз дороги будуються мінімум з п'ятирічною гарантією.

"На усі дороги, які ми будуємо, починаючи з 2016 року, діє гарантія 5 років. З цього року, я сподіваюся, гарантійний термін 10 років і більше», - сказав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури на початку травня вирушив в інспекційну поїздку регіонами України. 1 травня він відвідав Маріуполь, а на наступний день проінспектував Миколаїв. Сьогодні, 3 травня, Омелян знаходиться в Одесі.

Ремонт дорожнього покриття траси Одеса - Рені було розпочато навесні 2016 року. Раніше в уряді зазначили, що реконструкція траси дозволить збільшити пропускну здатність транспортного трафіку в 2,5 раза і змінить логістику регіону.

Терміни завершення ремонту траси кілька разів переносилися. Зокрема, його планувалося завершити восени 2016 року.

Довідка УНІАН. Довжина відрізка Одеса - Рені - 295 км. Він включає в себе 49 мостів і з'єднує п'ять портів - Одеський, Іллічівський, Білгород-Дністровський, Ізмаїльський і порт Рені. Дорога була побудована в 1940-1950-х роках, за 60-70 років експлуатації вона давно вичерпала свій ресурс і гостро потребує ремонту.

Автодорога М-15 є трасою міжнародного значення на території України, починається в Одесі і закінчується на україно-румунському пропускному пункті Рені.