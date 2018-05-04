У Раді назвали умову легалізації авто на єврономерах

За її словами, спочатку треба подумати про "захист внутрішнього ринку".

Автомобілі на єврономерах в Україні не будуть легалізовані доти, поки не буде знайдено спосіб захистити внутрішній український ринок.

Про це сказала голова парламентського комітету з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна, передає DT.ua.

Вона допускає можливість обговорення з активістами законопроекту про механізм легалізації вже завезених в Україну машин з єврономерами і про реформування митних правил для ввезення таких авто. Але це буде можливо лише після того, як буде узгоджене питання про захист вітчизняного ринку.

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"Ми загралися, коли почали говорити лише про необхідність вирішити проблему і розмитнити "євробляхи". Окрім цього? потрібно відповісти на ще два питання: а чи зможемо ми дозволити собі таке розмитнення в майбутньому і як будемо захищати власний ринок? Коли я побачила, що все крутиться навколо одного питання, а саме як розмитнити, то запропонувала активістам говорити про перші дві частини лише після узгодження третього питання", - сказала вона.

За словами Южаніної, без вирішення питання захисту українского ринку говорити про розмитнення вживаних авто з Європи і подальшу зміну митних правил для їхнього ввезення немає сенсу.

Нагадаємо, в березні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв протягом місяця врегулювати питання розмитнення автомобілів на "єврономерах", ввезених в країну без сплати мита, якщо Верховна Рада надасть уряду відповідні повноваження.