Українці почали купувати більше автомобілів: топ-5 лідерів ринку

Продаж нових легкових автомобілів в Україні за 4 місяці зріс на 12% - до понад 26 тис. штук. Найпопулярнішою маркою в квітні була Toyota.

Продаж нових легкових автомобілів в Україні в січні-квітні 2018 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зріс на 12% – до 26,1 тис. одиниць, повідомляє прес-служба асоціації «Укравтопром».

Читайте такожВвезення електромобілів до України зросло більш ніж у 3 рази (інфографіка)

Згідно з повідомленням, у квітні ринок нових автомобілів в Україні збільшився на 6% порівняно з квітнем минулого року і становив 6,8 тис. проданих авто.

За даними «Укравтопрому», найпопулярнішою маркою в Україні в квітні стала Toyota, продажі якої становили 852 штуки. Порівняно з квітнем 2017 року, продажі Toyota в Україні минулого місяця знизилися на 5%.

Другу позицію зайняв французький бренд Renault, продажі якого знизилися порівняно з квітнем минулого року на 12% – до 676 авто.

З результатом 611 машин і зростанням на 70% до квітня 2017 року до трійки лідерів увійшов Volkswagen.

На четвертому місці - Hyundai, в активі якої 441 реєстрація, що на 26% більше у порівнянні з минулим роком.

Замикає п'ятірку лідерів ринку нових легкових автомобілів Nissan, попит на автомобілі цієї марки в Україні зріс на 54% і становив 409 шт.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року продаж нових легкових автомобілів в Україні зріс на 25% - до 82,3 тис. одиниць.