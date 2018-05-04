«Укравтодор» обрав компанію, яка контролюватиме якість ремонту доріг за 30 мільйонів

Держпідприємство «Дорожній контроль якості» перемогло в тендері на надання послуг контролю дорожніх робіт.

Держпідприємство «Науково-технічний центр «Дорожній контроль якості» перемогло в тендері Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") на надання послуг для контролю якості ремонту доріг за 29,76 млн грн.

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Відповідно до оголошення в системі електронних державних закупівель Prozorro, в тендері брало участь держпідприємство "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. Шульгіна", яке запропонувало свої послуги за 30 млн грн і компанія "Гал Інжиніринг Груп", заявка якої була відхилена.

Роботи з контролю якості повинні включати: оцінку транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг; контроль якості виконання дорожніх робіт з нового будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонтів та експлуатаційного утримання; комплекс лабораторних випробувань; роботи з аналізу та систематизації результатів контролю.

Контроль якості буде здійснюватися на об'єктах нового будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту доріг загального користування державного значення, які фінансуються за програмами: розвиток мережі і утримання доріг загального користування державного значення, поліпшення стану автодоріг за маршрутом Львів - Тернопіль - Умань; Біла Церква - Одеса - Миколаїв – Херсон, поліпшення дороги Київ - Харків – Довжанський, поліпшення дороги Дніпро - Царичанка - Кобеляки – Решетилівка, поліпшення дороги Харків – Охтирка, поліпшення дороги Житомир – Чернівці, поліпшення доріг загального користування у Львівській області.

У тендерній документації зазначено, що контроль якості повинен буде проводитися не менше двох разів на кожному об'єкті.

Як повідомляв УНІАН, «Укравтодор» цього року отримав 30 млн грн на контроль якості доріг, що є безпрецедентно високим фінансуванням на ці цілі. Раніше прем'єр-міністр Гройсман заявив про спроби «місцевих кланів» заробляти «нечесні» гроші на дорожньому будівництві і пообіцяв преміювати правоохоронців за розкриття корупційних схем у цій сфері та провести аудит дорожнього будівництва за 2017 рік. За словами міністра Омеляна, фінансування дорожньої галузі в 2018 році становитиме близько 50 млрд грн.