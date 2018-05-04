Будівництво Кримського мосту: компанії з Нідерландів викрили у допомозі окупантам

Сім голландських підприємств запідозрені у порушенні санкцій ЄС проти Росії. За даними слідства, вони сприяли будівництву мосту з Росії в окупований Крим через Керченську протоку.

Сім нідерландських компаній підозрюють у тому, що вони в порушення санкцій Євросоюзу брали участь у будівництві мосту з Росії в анексований український півострів Крим через Керченську протоку.

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Генеральна прокуратура Нідерландів в п'ятницю, 4 травня, підтвердила, що ці фірми перебувають під слідством, передає DW.

За даними прокуратури, ці компанії надали спеціальні пристрої для забивання паль Кримського мосту. Раніше повідомлялося, що під слідством перебувають дві нідерландські компанії, але тепер з'ясувалося, що у полі зору прокуратури в Гаазі - ще п'ять фірм.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін у ході відвідування Кримського моста в березні поточного року висловив надію на те, що будівництво буде завершено ще цього літа.