Укрпошта закриє частину своїх відділень у селах та пересадить поштарів на авто

За задумом нова система доставки поштових відправлень дозволить розширити присутність Укрпошти в селах.

Укрпошта закриє частину відділень у невеликих селах та замінить їх на поштарів, що будуть пересуватись на автомобілях.

Про це повідомив у своєму Facebook директор PR-служби компанії Михайло Василенко.

Зокрема, згідно з повідомленням, утримання відділень у селах з населенням менше 2000 осіб є економічно невигідним. Середнє навантаження на відділення складає близько 2 листів на день.

Тому у компанії ухвалили рішення про перехід до заміни відділень на поштарів, що доставлятимуть та забиратимуть посилки на машинах.

За задумом нова система доставки поштових відправлень дозволить розширити присутність Укрпошти в селах.

«Часи присутності в селі не зменшаться, а подекуди і збільшаться — будемо доїжджати туди, де раніше не було пошти», — повідомляє Василенко.

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Пункти прийому та відправки листів пропонується розмістити у сільрадах.

Спочатку проект планують реалізувати на Чернігівщині — області з найменшою густиною населення в Україні. Для його реалізації вже провели тендер на закупівлю автомобілів, загальна вартість яких складає 1,14 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялось, що у 2017 році витрати Укрпошти зростали швидше, ніж її доходи. Так, минулого року компанія збільшила дохід на 0,9 мільярдів гривень, в той час як її витрати зросли на 1,4 мільярди гривень.

Нагадаємо, нещодавно Укрпошта отримала від Національного банку України ліцензію, яка дозволить розраховуватися у відділеннях карткою.