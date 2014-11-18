Придніпровська залізниця за 10 місяців зафіксувала 47 випадків вандалізму у приміських поїздах

Про це повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, кількість випадків вандалізму за вказаний період на два випадки перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Як зазначають у службі приміських пасажирських перевезень Придніпровської залізниці, найбільший обсяг пошкоджень у поїздах був зафіксований на напрямках Дніпродзержинськ - Дніпропетровськ, П'ятихатки - Дніпропетровськ, Кривий Ріг - П'ятихатки та Дніпропетровськ - Орлівщина.

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У повідомленні наголошується, що найчастіше вагони приміських поїздів розфарбовують, б'ють у них вікна як зсередини, так і ззовні, пошкоджують двері вагонів.

«Найчастіше залізничні вандали розбивали шибки у вікнах і дверях приміських поїздів - 23 випадки, розмальовували вагони під час відстою на станціях - 18 випадків, вдавалися до крадіжок обладнання - 6 випадків», - сказано в повідомленні.

Щодо кожного випадку псування та розукомплектації рухомого складу Придніпровська магістраль направляє матеріали в лінійні органи транспортної міліції, де вживають заходів для виявлення винних і притягнення їх до відповідальності.

На даний час правоохоронні органи порушили 26 кримінальних проваджень за фактами скоєння таких дій сторонніми особами.

«Придніпровська магістраль закликає громадян не наражати на небезпеку пасажирів і залізничників, а також відповідально ставитися до збереження рухомого складу магістралі», - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році збитки Придніпровської залізниці від незаконного втручання сторонніх осіб в роботу збільшилися порівняно із 2012 роком у 4 рази - до 102,9 тис. грн.

Служба воєнізованої охорони Придніпровської залізниці у 2013 році попередила 432 випадки розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму понад 395 тис. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця обслуговує Дніпропетровську і Запорізьку області, АРК та окремі райони ще п'яти областей. Магістраль відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.