Україна поскаржилася на Росію в ICAO через літаки «Антонова» - ЗМІ

У Державіаслужбі зазначають, що ремонт і експлуатація цих літаків без залучення концерну «створюють небезпечний прецедент, що несе загрозу життю, здоров'ю, екології та інфраструктурі» країн, в яких експлуатуються літаки «Ан».

Державіаслужба України поскаржилася на Росавіацію в Міжнародну службу цивільної авіації (ICAO) через схвалення експлуатації польотів літаків, виготовлених на авіаконцерні «Антонов». Мова йде про літаки Ан-24, Ан-26, Ан-74, а також Ан-124-100 «Руслан».

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В Державіаслужбі зазначають, що ремонт і експлуатація цих літаків без залучення концерну "створюють небезпечний прецедент, що несе загрозу життю, здоров'ю, екології та інфраструктурі" країн, в яких експлуатуються літаки "Ан", повідомляє "Комерсант".

Згідно з правилами ICAO, польотний супровід повинен надавати завод, який виготовив літак, — в даному випадку концерн «Антонов». Водночас, Росавіація звернулася до інших компаній.

Нагадаємо, в 2016 році стало відомо про плани Росії усунути український держконцерн "Антонов" від обслуговування літаків марки "Ан" і передати ці функції російським підприємствам.

У держконцерні "Антонов" заявили, що будуть домагатися заборони на міжнародні польоти літаків "Ан", якщо Росія реалізує ці плани.