ПриватБанк відкрив вільний продаж залізничних квитків на новорічні свята

Як повідомили в банку, сьогодні вибрати і купити квиток можна в одній із 15 тисяч залізничних кас у відділеннях і терміналах самообслуговування ПриватБанку, а також в Інтернет-касі bilet.pb.ua та онлайн банку Приват24.

"Зазвичай квитки на популярні напрямки на свята швидко розходяться і купівля через ПриватБанк - це можливість для всіх наших клієнтів заздалегідь спланувати поїздку, - каже керівник Напрямку "Платежі та перекази" ПриватБанку Михайло Рогальський. - На відміну від вокзальних кас, ми даємо можливість купити квиток без черги, вибрати зручний вагон та місце у поїзді, забезпечуємо підтримку клієнтів до посадки у вагон".

Продаж квитків на "новорічні" напрями стартував від 12 листопада через 12 00 терміналів самообслуговування банку і 2 500 відділень ПриватБанку по всій Україні. Також купити квиток на поїзд у будь-який час доби можна на спеціальному сайті bilet.pb.ua і Приват24 у режимі "одного кліка, оплачуючи квитки пластиковими картами будь-яких українських банків. Продаж квитків відкривається за 45 діб до дати відправлення поїзда, електронний квиток з QR-кодом, куплений у банку, дає право проїзду в поїзді без обміну на "паперові" квитки.

У касах ПриватБанку купити електронні квитки на будь-які залізничні напрямки можна за кілька хвилин, як на відео. Крім залізничних квитків, через ПриватБанк можна швидко і зручно купити квитки на автобус і літак у будь-якому напрямку по Україні та за кордон. Від початку 2014 року ПриватБанком продано понад 840 тисяч електронних квитків на транспорт, у тому числі 600 тисяч залізничних квитків.