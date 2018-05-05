На Житомирщині на автодорогах державного значення через спеку обмежено рух вантажівок

15:03, 05 травня 2018
Транспорт/Звя'зок
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У Житомирській області на автодорогах державного значення через спеку обмежено рух вантажівок / фото УНІАН

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-групі Служби автомобільних доріг у Житомирській області.

"Для недопущення утворення деформацій та захисту мережі автомобільних доріг від передчасних руйнувань у літній період Службою автомобільних доріг у Житомирській області вводиться тимчасове обмеження руху великовагового автотранспорту", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що обмеження діятиме за температури повітря вище 28 градусів з 9.00 до 22.00 для автотранспорту загальною вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більш як 7 тонн.

Коли спека спаде, обмеження буде знято.

"Відстій великовагового автотранспорту на період спекотної погоди здійснюється на існуючих стоянках та майданчиках відпочинку, зокрема біля об'єктів сервісу",- зазначили у відомстві.

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Теги: #дороги#Житомирщина#ваговий контроль на Житомирщині