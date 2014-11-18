Кількість ДТП на Південній залізниці за 10 місяців зменшилася до 7 випадків

Про це повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період внаслідок ДТП травми отримали 7 осіб, 12 осіб загинули, тоді як у січні-жовтні 2013 року було травмовано 5 осіб, 4 людини загинули.

"Усі ДТП сталися з вини водіїв автотранспортних засобів через недотримання ними правил дорожнього руху", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що Південна залізниця від початку поточного року капітально відремонтувала п'ять переїздів, ще на п'яти переїздах тривають ремонтні роботи, а також встановлюється автоматична світлофорна сигналізація на двох переїздах.

Читайте такожКількість ДТП на залізницях України скоротилася на 19%

Прес-служба зазначає, що на переїздах систематично проводяться роботи із заміни шпал і рейок, переїзного настилу, дорожніх знаків, регулювання пристроїв автоматичної переїзної сигналізації, а також вживаються заходи щодо поліпшення освітлення переїздів, деякі з них обладнані системою відеоспостереження, яка передає всі зафіксовані порушення на обробку в ДАІ.

Південна магістраль закликає водіїв автотранспортних засобів та пішоходів, що перетинають залізничні колії, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху і безпечної поведінки на залізничному транспорті.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у січні-жовтні 2014 року кількість ДТП на залізничних коліях та переїздах скоротилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 19,2% (на 14 випадків) - до 59 випадків.

ПЗ в 2013 році зафіксувала 11 ДТП на залізничних коліях та переїздах, що на 4 випадки більше, ніж у 2012 році.

У 2011-2013 роках залізниці країни капітально відремонтували 115 переїздів, а також обладнали автоматичною світлофорною сигналізацією 32 комплекси перетину шляхів.

Довідка УНІАН. В Україні налічується 5422 залізничних переїздів. З них 2699 обладнані автоматичною звуковою та світлофорною сигналізацією, 1497 - із черговими та обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового та не обладнані автоматикою.

Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить більше 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та ділянок дороги визначає її велике транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей із населенням близько 20 млн осіб.