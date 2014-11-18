На Львівській залізниці за 10 місяців невиробничий травматизм збільшився на 9,2%

Про це повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, за вказаний період львівська залізниця зафіксувала 45 випадків травм зі смертельним наслідком, що на два випадки більше від показника аналогічного періоду 2013 року.

«Згідно з правилами безпеки громадян на залізничному транспорті, пішоходам заборонено проходити по залізничних мостах і тунелях, які не обладнані спеціальними настилами для проходу пішоходів», - наголошується в повідомленні.

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За даними прес-служби, у січні-жовтні цього року було травмовано 7 дітей у віці до 16 років, з них одна дитина загинула, тоді як за аналогічний період минулого року було травмовано четверо дітей, випадків із летальним результатом не зафіксовано.

Як зазначають у прес-службі, основною причиною нещасних випадків є ходіння по коліях, перехід колії у невстановлених місцях і т. д.

Як повідомляв УНІАН, на Львівській залізниці у січні-вересні 2014 року невиробничий травматизм збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 5,9% - до 72 випадків від 68.

Також повідомлялося, що в січні-березні 2014 року невиробничий травматизм на Львівській залізниці знизився на 18,2%.

На станціях і перегонах залізниць України у 2013 році невиробничий травматизм збільшився порівняно із 2012 роком на 0,4% - до 757 випадків від 754. Зокрема, минулого року відомство зафіксувало 462 випадки травм зі смертельним наслідком, що на 22 випадки менше від показника 2012 року.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає у південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь. На залізниці діють 354 станції, із них 252 відкриті для вантажних операцій.