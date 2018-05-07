У мережі з'явилися знімки стану дороги Кременчук-Дніпро

З фотографій видно, що дорожнє полотно суцільно вкрите ямами.

В інтернеті з'явилися фотографії стану дороги Кременчук-Дніпро, яка незважаючи на кількість виділених коштів, все ще залишається розбитою.

Знімки виклав на сторінці у соцмережі народний депутат Віталій Купрій.

"Подивився рекламу Гройсмана на 1+1 про рекордний і шалений темп ремонту доріг в Україні. Тепер сиджу і думаю після проїзду по трасі Кременчук-Дніпро - у кого з нас роздвоєння особистості?!" – написав нардеп.

З фотографій видно, що дорожнє полотно густо побите ямами.

"Тільки справжній дурень може повірити словами верхівки! Виділені гроші розходяться по кишенях) на самі дороги приходить котяча частка) чого ви чекаєте від влади?" "Ниють і ниють, самі терплять тут нічого не допоможе!", - пишуть у коментарях користувачі.