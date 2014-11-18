«Укрзалізниця» за 10 місяців збільшила відрахування до бюджетів і цільових фондів до 11 млрд гривень

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України.

Зокрема, за вказаний період "Укрзалізниця" перерахувала в державний бюджет 3,2 млрд грн, до місцевих бюджетів - 2,2 млрд грн, у державні цільові фонди - понад 5,5 млрд грн.

«Незважаючи на складну економічну ситуацію в Україні та зменшення обсягів перевезень пасажирів і вантажів, залізниці є одними з найбільших підприємств, які наповнюють державну скарбницю», - наголошує «Укрзалізниця».

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Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» у січні-вересні 2014 року скоротила відрахування в бюджети всіх рівнів і державні цільові фонди порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 7,3% - до 8,9 млрд грн з 9,6 млрд грн.

У 2013 році «Укрзалізниця» скоротила відрахування в бюджети і державні цільові фонди порівняно із 2012 роком на 7,3% - до 12,7 млрд грн.

«Укрзалізниця» у січні-жовтні 2013 року перерахувала до бюджетів і цільових фондів 10,6 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученні та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.