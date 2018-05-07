Київ і дороги: стало відомо, які вулиці відремонтують у столиці цього року

Цього року на роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту доріг Києва передбачено 1,293 млрд грн.

Київська міська державна адміністрації (КМДА) оприлюднила графік робіт комунальної корпорації «Київавтодор» з ремонту вулично-дорожньої мережі столиці на 2018 рік.

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Про це повідомила заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Наталія Куракова у відповідь на запит УНІАН.

«У 2018 році комунальна корпорація «Київавтодор» продовжуватиме роботи з ремонту вулично-дорожньої мережі столиці. Днями буде розпочато капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Олени Теліги та вул. Кирилівської. Крім того, в 2018 році капітальний ремонт очікується на просп. Бандери і Палладіна, Софійській площі, вул. Назаровській, Леонтовича, Заболотного, Довженка, міст Метро через Русанівську протоку, два шляхопроводи на перетині вул. Богатирській із просп. Оболонським та інших об'єктах», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на сьогодні в рамках реконструкції і капітального ремонту вже ведуться ремонтні роботи на транспортній розв'язці на перетині просп. Комарова та вул. Вацлава Гавела, перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Гната Юри й Покотила, вулицях Олени Теліги, Набережне шосе, Ярославів Вал, Алма-Атинська, Сім'ї Кульженків, Володимирська, вул. Вернадського, вул. Тичини.

У Департаменті транспортної інфраструктури повідомили, що в 2018 році на роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту передбачені обсяги фінансування в розмірі 1,293 млрд грн.

«Крім того, на сьогодні узгоджується перелік об'єктів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів «митного експерименту» на суму 782,148 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, із 1 січня 2018 року «Укравтодор» відповідає тільки за 50 тис. км автодоріг країни, решта 120 тис. км перебувають під управлінням місцевої влади з гарантованим фінансуванням з Дорожнього фонду в обсягу 35% від його надходжень. Цього року 35% державного Дорожнього фонду в обсягу 11,53 млрд грн буде спрямовано до обласних держадміністрацій та міста Києва. Також 60% Дорожнього фонду в обсягу 19,56 млрд грн буде спрямовано на дороги державного значення.

В «Укравтодорі» повідомили, що найбільшу за обсягом субвенцію з Дорожнього фонду для фінансування будівництва і ремонту місцевих доріг отримає бюджет Києва - 1,15 млрд грн.