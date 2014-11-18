Збитки «Укрзалізниці» від пасажироперевезень за 10 місяців збільшилися до 6,4 млрд грн

Про це повідомила УНІАН прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України.

Зокрема, однією із ключових причин збитків «Укрзалізниці» від пасажироперевезень є постійний дисбаланс між витратами і доходами від перевезення пасажирів. За вказаний період видатки відомства на організацію пасажироперевезень склали понад 10,5 млрд грн, із них у приміському сполученні - 3,47 млрд грн, у далекому - 7,09 млрд грн.

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У свою чергу, доходи від даних перевезень у січні-жовтні цього року склали 4,1 млрд грн, з них від пасажироперевезень у дальньому сполученні - 3,7 млрд грн, у приміському - 389,4 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у дальньому і приміському повідомленнях у січні-вересні 2014 року збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 29,8% - до близько 6,1 млрд грн з понад 4,7 млрд грн.

Заборгованість державних і місцевих бюджетів перед «Укрзалізницею» за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно із 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажироперевезень у січні-жовтні 2013 року склали 5,35 млрд грн, з них у приміському сполученні - 2,9 млрд грн.

Довідка УНІАН. Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень від 2008 до 2013 року склали 33,5 млрд грн. В умовах жорстко регульованих тарифів на перевезення та відсутності державних дотацій до рівня нульової рентабельності, залізниці України традиційно покривають їх самостійно шляхом перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.

Залізничним транспортом, відповідно до законодавства України, здійснюється перевезення 25 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.