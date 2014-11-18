"Укрзалізниця" за 10 місяців скоротила перевезення більше ніж на 9%

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України .

Згідно з повідомленням, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у дальньому та приміському сполученні за вказаний період збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 19,6% - до 6,4 млрд грн від 5,35 млрд грн.

"Як і в попередні роки, зберігається тенденція несвоєчасного і неповного відшкодування залізницям витрат на перевезення пільгових категорій пасажирів», - зазначають у прес-службі.

Зокрема, у січні-жовтні цього року залізницями країни перевезено пільговиків на суму 481,4 млн. грн., причому отримали компенсацію за ці перевезення від місцевих бюджетів у розмірі 145,4 млн грн, або 30% від необхідної суми відшкодування. Таким чином, заборгованість за пільгові перевезення за вказаний період склала 336 млн грн.

Читайте такожТарифи на перевезення вантажів залізницею в Україні можуть зрости на 30%

У прес-службі нагадали, що у січні-жовтні минулого року «Укрзалізниця» перевезла пільговиків на суму 521,4 млн грн, а компенсацію отримала лише у розмірі 29% від необхідної суми.

Як повідомляв УНІАН, у січні-вересні 2014 року "Укрзалізниця" недоотримала понад 300 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у дальньому та приміському сполученнях.

Також повідомлялося, що заборгованість державних і місцевих бюджетів перед «Укрзалізницею» за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно із 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн.

У 2013 році «Укрзалізниця» скоротила перевезення вантажів порівняно із 2012 роком на 3% - до 443,6 млн. тонн та перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Довідка УНІАН. Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень від 2008 по 2013 рік склали 33,5 млрд грн. В умовах жорстко регульованих тарифів на перевезення та відсутності державних дотацій до рівня нульової рентабельності залізниці України традиційно покривають їх самостійно шляхом перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.

Залізничним транспортом, відповідно до законодавства України, здійснюється перевезення 25 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.