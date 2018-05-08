На українських АЗС знову дорожчає автогаз

Ряд мереж АЗС в Україні 7-8 травня збільшили ціну на автогаз на 10-36 коп. за літр. Станом на 8 травня, середня ціна автогазу зросла до 12,83 грн за літр.

Ряд мереж АЗС в Україні в період 7-8 травня збільшили ціни на зріджений газ, який використовується в якості автомобільного пального, на 10-36 коп. за літр.

Читайте такожУкраїна скорочує виробництво та нарощує імпорт автогазу – експерт

Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива.

Згідно з повідомленням, на 10 коп. за літр подорожчало пальне в мережах «Катрал Південь» (на сьогодні автогаз коштує 13,17 грн за літр) і KLO (13,49 грн за літр). На 20 коп. за літр ціни піднялися на АЗС ОККО (13,69 грн за літр), «Паралель» (13,29 грн за літр) і «РУР Груп» (12,79 грн за літр). На 36 коп. за літр пальне подорожчало в мережі «Татнафта-АЗС-Україна» - до 12,96 грн за літр.

Станом на 8 травня, середня ціна автогазу в Україні зросла до 12,83 грн.

«Зростання цін зумовлене трьома факторами: з травня розпочався сезон високого споживання автогазу; за вартістю нафти на світовому ринку пішло зростання вартості імпортного скрапленого газу; ряд виробників, а саме Мозирський НПЗ (Білорусь), Шебелинський ГПЗ («Укргазвидобування»), а також Гнідинцівський ГПЗ («Укрнафта»), стають на ремонт», - пояснив аналітик UPECO Олександр Сіренко.

За його словами, будь-який чинник або новина на ринку можуть штовхнути ціни вгору.

Як повідомляв УНІАН, у 20-х числах квітня в Україні відбулося зростання гуртових цін на зріджений газ, що призвело до збільшення цін у роздрібному сегменті ринку. 4-7 травня автогаз подорожчав на 10-25 копійок за літр – до середнього значення 12,78 грн за літр.