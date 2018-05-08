У Києві облаштовують "паркувальні кишені", готуючись до нового порядку евакуації автомобілів

Влада Києва нагадує, що з серпня всі припарковані в заборонених місцях транспортні засоби примусово евакуйовуватимуть на штрафмайданчики.

У столиці комунальна корпорація «Київавтодор» почала облаштування спеціальних «кишень» для паркування і зупинок автотранспорту.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, «паркувальні «кишені» облаштують виключно в місцях, де це дозволяє ширина тротуару, між деревами та у так званих «мертвих зонах» тротуарної частини. При цьому не буде завдано шкоди зеленим насадженням».

На сьогодні нормативними актами передбачено ширину тротуарів на житлових вулицях не менш як 1,5 м, на магістральних вулицях – не менше 3 м.

У КМДА нагадали, що із серпня, коли набере чинності закон «Про паркування», всі транспортні засоби, припарковані в заборонених місцях, примусово евакуйовуватимуть на штрафні майданчики.

Як повідомляв УНІАН, новий закон № 2262-VIII реформує сферу паркування транспортних засобів, вводить нові правила паркування та евакуації. Новим законом удосконалено розміри штрафів за порушення правил паркування. Передбачено 50% знижки в оплаті штрафів за зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису порушення в разі їх сплати протягом 10 банківських днів.