Nissan збирається припинити продаж дизельних авто в Європі

Це станеться після того, як європейські моделі компанії будуть оновлені та отримають електрифіковані варіанти.

Представники Nissan заявили, що компанія поетапно відмовиться від дизельних версій легкових автомобілів в Європі.

Це станеться після того, як європейські моделі компанії будуть оновлені та отримають електрифіковані варіанти, повідомляє "Новое время".

Минулого року європейський попит на дизельні двигуни знизився на 7,9 відсотка до 6,77 мільйона автомобілів. На думку аналітиків, продажі будуть падати далі, що змушує автовиробників міняти пріоритети.

Зокрема, Toyota заявила в березні, що вона припинить продавати дизельні легкові автомобілі в Європі до кінця цього року. Дизелі становлять менше 10 відсотків продажів автомобілів Toyota в Європі. Інші японські автовиробники також можуть послідувати за Nissan і Toyota.

У минулому році Nissan продав 128 456 дизельних автомобілів в Європі, що становить близько 16 відсотків від загального обсягу поставок в регіоні.

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"Разом з іншими виробниками та галузевими організаціями ми спостерігаємо поступове зниження інтересу до дизельних автомобілів, але ми не очікуємо раптового завершення використання дизельного палива в короткостроковій перспективі. Наразі для багатьох замовників сучасні дизельні двигуни залишаться затребуваними і, як і раніше, будуть доступні в межах пропозиції силової трансмісії Nissan", - заявила прес-секретар Nissan.

Цікаво, що раніше джерела повідомляли, що Nissan скоротить сотні робочих місць на своєму заводі у Сандерленді, найбільшому автомобільному заводі в Великій Британії, через падіння попиту на дизельні моделі в Європі. Дані показали різке падіння попиту на дизельні автомобілі в Британії, який є другим за величиною автомобільним ринком Європи після Німеччини, де продажі дизельного палива також знижуються.