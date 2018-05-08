ЗМІ дізналися, хто став новим власником вертолітного майданчика Януковича (відео)

Британська фірма, що через ТОВ “Амадеус Ко” володіє конгресно-виставковим центром “Парковий”, змінила власника.

Довірена особа нардепа від БПП Максима Єфімова стала новим власником вертолітного майданчика Януковича в Києві.

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Про це йдеться в сюжеті програми “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

Британська фірма “FINEROAD BUSINESS LLP”, що через ТОВ “Амадеус Ко” володіє конгресно-виставковим центром “Парковий”, змінила власника. У грудні 2017 року ним став уродженець Краматорська Сергій Московський, наближений до народного депутата БПП Максима Єфімова.

Сергій Московський працює у Німеччині директором торгового представництва українського заводу “Енергомашспецсталь”. Президентом і акціонером цього заводу є народний депутат від Блоку Петра Порошенка Максим Єфімов.

Нардеп Єфімов розповів, що 20 років знає Сергія Московського і це людина, якій він довіряє. Політик наполягає, що “Парковий” придбав саме Московський. Однак визнав, що сам планував купити комплекс із вертолітним майданчиком, але побоявся зазнати репутаційних втрат.

Наразі майно фірми “Амадеус Ко” арештоване і за рішенням суду передано в управління державному підприємству “Фінансування інфраструктурних проектів”. Але за 9 місяців після винесення ухвали ДП так і не почало керувати КВЦ “Парковим”.

Майно “Амадеусу” було арештовано у справі, яку веде київська прокуратура. Загалом станом на кінець 2017 р. навколо КВЦ було відкрито 4 кримінальні провадження. У Генеральній прокуратурі та прокуратурі м. Києва розслідуються епізоди будівництва комплексу за нелегально отримані кошти людьми з орбіти Віктора Януковича, а також через незаконне виділення під будівництво особливо цінних земель, які перебувають під захистом ЮНЕСКО.

До Сергія Московського фірмою “FINEROAD BUSINESS LLP” володів Яшар Ходжаєв. Це прізвище можна зустріти у справі про банк Олександра Януковича, сина президента-втікача Віктора Януковича. За версією слідства він був однією з ланок злочинної схеми для легалізації вкрадених грошей Януковичем. Тож до недавнього часу “Парковий” залишався в орбіті екс-гаранта.

Як йдеться у сюжеті, Сергій Московський також став юридичним власником кримського бізнесу Максима Єфімова. З серпня 2017 року на нього було переписано 4 вітряні ферми, які до цього входили у корпорацію “Вітряні парки України”. 25% цієї корпорацію належать Максиму Єфімову. Ще одна фірма Єфімова “Домкримбуд”, із земельними активами на анексованому півострові, у грудні 2017-го була переписана на Сергія Московського.