Буде пильно стежити: АМКУ застеріг нафтотрейдерів від необґрунтованого підвищення цін

АМКУ запропонував учасникам ринку вжити заходів щодо завчасного планування своєї господарської діяльності для недопущення створення дефіциту пального на ринку.

Антимонопольний комітет України застеріг нафтотрейдерів від зловживань під час планових ремонтів Мозирського нафтопереробного заводу (Білорусь) і Шебелинського газопереробного заводу (Україна), які з середини травня 2018 будуть зупинені на планові ремонти.

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«Мозирський нафтопереробний завод (Білорусь) та Шебелинський газопереробний завод (Україна) з середини травня 2018 будуть зупинені на планові ремонти. У зв'язку з тим, що українські ринки світлих нафтопродуктів і скрапленого газу є імпортнозалежними, Антимонопольний комітет України запропонував учасникам ринку вжити заходів щодо завчасного планування своєї господарської діяльності з метою недопущення створення дефіциту палива на ринку і, як наслідок, необґрунтованого підвищення цін на нафтопродукти», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що про існуючі загрози щодо ресурсного наповнення ринку АМКУ проінформував Кабінет міністрів України.

Також повідомляється, що в свою чергу Антимонопольний комітет України буде пильно стежити за ситуацією на ринку з метою недопущення змов і зловживань.

«У разі виявлення в діях операторів ринку ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольним комітетом будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році збільшила валютні витрати на імпорт нафтопродуктів на 27,3% - до 4,2 млрд дол.

Минулого року імпорт нафтопродуктів з Білорусі в грошовому вираженні становив 1,828 млрд дол. (43,9%), з Росії – 1,272 млрд дол. (30,6%), з Литви – 469,4 млн дол. (11,3%).