Буде пильно стежити: АМКУ застеріг нафтотрейдерів від необґрунтованого підвищення цін
Антимонопольний комітет України застеріг нафтотрейдерів від зловживань під час планових ремонтів Мозирського нафтопереробного заводу (Білорусь) і Шебелинського газопереробного заводу (Україна), які з середини травня 2018 будуть зупинені на планові ремонти.
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«Мозирський нафтопереробний завод (Білорусь) та Шебелинський газопереробний завод (Україна) з середини травня 2018 будуть зупинені на планові ремонти. У зв'язку з тим, що українські ринки світлих нафтопродуктів і скрапленого газу є імпортнозалежними, Антимонопольний комітет України запропонував учасникам ринку вжити заходів щодо завчасного планування своєї господарської діяльності з метою недопущення створення дефіциту палива на ринку і, як наслідок, необґрунтованого підвищення цін на нафтопродукти», - сказано в повідомленні.
Зазначається, що про існуючі загрози щодо ресурсного наповнення ринку АМКУ проінформував Кабінет міністрів України.
Також повідомляється, що в свою чергу Антимонопольний комітет України буде пильно стежити за ситуацією на ринку з метою недопущення змов і зловживань.
«У разі виявлення в діях операторів ринку ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольним комітетом будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства», - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році збільшила валютні витрати на імпорт нафтопродуктів на 27,3% - до 4,2 млрд дол.
Минулого року імпорт нафтопродуктів з Білорусі в грошовому вираженні становив 1,828 млрд дол. (43,9%), з Росії – 1,272 млрд дол. (30,6%), з Литви – 469,4 млн дол. (11,3%).