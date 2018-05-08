Продаж електромобілів в Україні зріс у 1,5 раза: названо найпопулярніший електрокар

Найпопулярнішим електрокаром в Україні залишається Nissan Leaf з охопленням 69% первинного ринку електромобілів.

Продаж автомобілів з електродвигуном в Україні в січні-квітні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року збільшився в 1,5 раза – до 1044 одиниць, говориться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

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При цьому зростання відбулося за рахунок імпорту вживаних машин, частка яких в Україні збільшилася до 85%.

Найпопулярнішим електрокаром в Україні залишається Nissan Leaf, який охопив 69% первинного ринку електромобілів. З січня по квітень «українську прописку» отримали 723 автомобілі цієї моделі, відзначили в «Укравтопромі». Проте з цієї кількості лише 52 авто були новими.

Другим за популярністю став автомобіль BMW i3. Цей електромобіль вибрали 58 автомобілістів, 19 з яких змогли дозволити собі нову техніку.

Третє місце в українському рейтингу електрокарів належить Tesla Model S, власниками якої стали 52 осіб. І тільки 18 з них придбали нові Tesla Model S.

Також в ТОП-5 звітного періоду увійшли електромобілі: Mercedes-Benz B з результатом 36 авто (8 нових і 28 вживаних) і Smart Fortwo Electric Drive - 32 одиниці (всі з пробігом)

Як повідомляв УНІАН, продаж автомобілів з електродвигуном в Україні у 2017 році порівняно з 2016 роком збільшився в 2,3 раза – до 2697 одиниць.

Міністерство інфраструктури України в рамках реалізації програми щодо стимулювання розвитку ринку електричного транспорту має намір до 2020 року збільшити частку продажів електромобілів на вітчизняному авторинку до 15%.