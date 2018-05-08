«Укрзалізниця» вперше за чотири роки може закупити рейкові кріплення значно дешевше, ніж у Дубневичів – Prozorro

«Південно-Західна залізниця» оголосила закупівлю 15 000 рейкових скріплень для будівництва колії «Повітряного експресу» з Києва до аеропорту «Бориспіль».

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» вперше за останні чотири роки може значно дешевше закупити рейкові кріплення у компанії «АТ Механіка», хоча в останні роки залізничники воліли купувати аналогічну продукцію за значно вищими цінами у компаній, кінцевими бенефіціарами яких є народні депутати від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

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Про це повідомляється на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Згідно з оприлюдненими даними, філія «Укрзалізниці» - «Південно-Західна залізниця» оголосила закупівлю 15 000 пружних рейкових скріплень КПП Р65 для будівництва колії «Повітряного експресу» з Києва до аеропорту «Бориспіль» на очікувану суму 2,352 млн грн., або близько 156,8 грн. за штуку

На аукціон подали заявки чотири компанії: «ВМ Трейдинг» і «Авант-Гард» з продукцією «Корпорації КРТ» братів Дубневичів, а також «АТ Механіка» і «Завод Укрзалізничбуд».

За два раунди «ВМ Трейдинг» знизило ціну кріплення до 1,94 млн грн. Однак в останньому раунді «Механіка» знизила ціну до 1,26 млн грн. Таким чином, компанія «АТ Механіка» перемогла в аукціоні.

Тепер тендерний комітет «Південно-Західної залізниці» повинен розглянути документи переможця аукціону та прийняти рішення про укладення з ним угоди, або відхилення пропозиції.

Варто відзначити, що ціна «АТ Механіки» майже вдвічі менша від цін, за якими залізничники замовляють ці кріплення у Дубневичів протягом останніх чотирьох років. Наприклад, наприкінці 2017 року компанії «ВМ Трейдинг» віддали перемогу з ціною 176 грн за одне скріплення.

У квітні 2018 року центральний закупівельний орган «Укрзалізниці» - «Центр забезпечення виробництва» оголосив торги на ці скріплення з очікуваною ціною 195 грн за штуку на загальну суму 257, 16 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи «Укрзалізниці» і компанії братів Дубневичів.

Зокрема, більше року НАБУ проводить розслідування щодо високопоставлених чиновників «Укрзалізниці», які в обхід системи закупівель Prozorro через підвідомче підприємство «Коростенський завод залізобетонних шпал» закуповували продукцію за завищеними цінами у фірм Дубневичів, у результаті чого залізниці було завдано збитків на 26 млн грн. На початку квітня НАБУ провело обшук в офісах компаній, які належать братам Дубневичам, однак про результати обшуку нічого невідомо.

Також міністр інфраструктури Володимир Омелян закликав правоохоронні органи публічно відзвітувати про результати перевірки підприємств, пов'язаних з народним депутатом від фракції «Блок Петра Порошенко», головою комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярославом Дубневичем, які постачають «Укрзалізниці» велику кількість залізничних виробів.

Раніше в інтерв'ю УНІАН директор компанії АТ «Механіка» Віталій Руденко заявляв, що менеджмент «Укрзалізниці» з 2005 року не допускає його компанію до тендерів, використовуючи різні прийоми. Крім того, багато високопоставлених чиновників «Укрзалізниці» є помічниками Дубневичів.

У 2017 році декларації братів Дубневичів викликали справжній фурор в ЗМІ, оскільки виявилися лідерами серед українських політиків за кількістю задекларованих готівкових коштів. Зокрема, Богдан Дубневич задекларував 11,5 мільйона доларів, його дружина Тетяна має 137,1 мільйона гривень. Ярослав Дубневич зберігає готівкою 8 мільйонів 230 тисяч доларів США, 2 мільйони 780 тисяч євро та 5 мільйонів гривень.