"Взагалі піде": Кримський міст опинився у небезпечній зоні - російський вчений

Вчений зазначив, що зараз Кримський міст стоїть тільки під навантаженням від власної ваги.

Кримський міст споруджується в сейсмічно небезпечному регіоні.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів старший науковий співробітник Інституту водних проблем РАН, кандидат геолого-мінералогічних наук, гірничий інженер-гідрогеолог, член партії "Яблуко" Юрій Медовар.

"Ніхто не може передбачити, коли обвалиться Кримський міст. Завтра буде землетрус – міст взагалі піде. Це сейсмічний район. Там розломи, там важка геологія", - заявив учений.

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За його оцінками, "міст може простояти та день, а може і два-три роки. Все залежить від того, які будуть природні катаклізми, і від навантаження".

У цьому контексті Медовар нагадав: "Зараз міст стоїть тільки під навантаженням від власної ваги. Сама по собі арка важить 10 тисяч тонн, і стоїть вона на двох опорах. А коли по ньому відкриють автомобільний рух, а потім залізничний, ніхто не знає, як він себе поведе".

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін може взяти участь у церемонії відкриття автомобільного руху по мосту через Керченську протоку.