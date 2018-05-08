В Україні збільшився попит на авто «секонд-хенд»: які марки купують

Продаж вживаних автомобілів в січні-квітні зріс на 85% - до 25,2 тис. штук.

Обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в Україні в січні-квітні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 85% і становив 25,2 тис. авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

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За даними асоціації, за квітень було зареєстровано 6,5 тис. вживаних авто. Порівняно з квітневим результатом минулого року первинний ринок вживаних легкових автомобілів зріс на 44%.

При цьому частка вживаних автомобілів на первинному ринку легкових автомобілів становила 48,9%.

В асоціації відзначили, що активній купівлі вживаних іномарок сприяє дія знижених акцизів на імпорт легкових автомобілів, що були в експлуатації, під які цього року підпадають машини у віці до 8 років.

Наголошується, що найбільша кількість імпортного секонд-хенду припадає на автомобілі Volkswagen. У квітні українську прописку отримали 1004 машини цієї німецької марки. В результаті, частка машин з пробігом в загальному обсязі квітневих первинних реєстрацій автомобілів Volkswagen становить 62%.

На другій позиції Renault з результатом 888 вживаних авто. Це на 31% більше, ніж реалізація нових Renault в тому ж місяці.

Автомобілі з пробігом марки Skoda отримали 592 українських реєстраційних документи, що на 54% більше, ніж нові авто.

Старих автомобілів Ford було зареєстровано у кількості 485 шт. - дві третини від загальної кількості квітневих продажів Ford в Україні.

Замикає п'ятірку лідерів Opel. Перевагу вживаним машинам цієї марки віддали 349 українців проти 16, які обрали нові машини.

Як повідомляв УНІАН, обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку в Україні у 2017 році порівняно з 2016 роком зріс у 3,3 раза і становив 56,744 тис. авто.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші.