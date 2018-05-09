Окупанти завершили будівництво автодорожньої частини Кримського мосту
Компанія "Стройгазмонтаж" завершила виконання першого етапу контракту з будівництва Кримського мосту – будівництво автодорожньої частини.
Про це повідомив замовник будівництва ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодору, передає "РІА Новости".
Замовник зазначив, що прийняв у будівельників автодорожню частину моста через Керченську протоку для завершення підготовки до відкриття руху, запуск якого запланований на другу половину травня.
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"Компанія "Стройгазмонтаж" завершила виконання першого етапу державного контракту з будівництва Кримського моста — щодо автодорожньої складової", — йдеться у повідомленні.
Як зазначив начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новіков, зараз дорожники завершують підготовку до відкриття руху новою ділянкою федеральної автодороги А-290 — Кримським мостом, щоб запустити рух у другій половині травня.
За час, що залишився, дорожники мають завершити облаштування готової дороги дорожніми знаками, а служби експлуатації — забезпечити комплексну готовність всіх систем та підрозділів до забезпечення безпечного руху новою автодорогою.
Одночасно "Стройгазмонтаж" продовжує будівельно-монтажні роботи з другого етапу держконтракту — залізничної частини Кримського мосту. Термін виконання — грудень 2019 року.
Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін може взяти участь у церемонії відкриття автомобільного руху мостом через Керченську протоку.