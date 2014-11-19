Продажі квитків через Інтернет на Придніпровській залізниці зросли майже вдвічі

Купівля залізничних квитків через систему бронювання та продажу квитків в Інтернеті на Придніпровській залізниці (ПЗ) у січні-жовтні 2014 року зросла порівняно з аналогічним періодом 2013 року в 1,8 разу - до 1,47 млн квитків з 802,1 тис., повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період пасажири придніпровської залізниці оформили 5,22 млн проїзних документів, із яких 1,47 млн (понад 28%) - через Інтернет.

Усього за 10 місяців поточного року Придніпровська магістраль перевезла 10,23 млн пасажирів у дальньому сполученні.

«Особливим попитом користуються електронні проїзні документи (ЕПД), адже їх можна роздрукувати самостійно, минаючи квиткову касу, та пред'явити провіднику при посадці в поїзд», - підкреслює прес-служба.

Так, у січні-жовтні поточного року Придніпровська залізниця оформила 747,2 тис. електронних квитків, що дають право на проїзд без заходу в залізничні каси, що в 47,9 разу більше, ніж за аналогічний період 2013 року, коли було оформлено 15,6 тис. квитків.

Усі електронні квитки мають статус розрахункового документу - фіскального чеку, що дозволяє використовувати їх у якості звітності про відрядження.

Читайте такожПриватБанк відкрив вільний продаж залізничних квитків на новорічні святаЯк повідомляв УНІАН, продажі залізничних квитків через Інтернет на Придніпровській залізниці у січні-вересні 2014 року зросли порівняно з аналогічним періодом 2013 року в 1,9 разу - до 1,34 млн квитків з 691,3 тис.

Електронний квиток діє на 91 пару поїздів внутрішнього сполучення,зокрема на швидкісні поїзди категорії "Інтерсіті+".

Системою бронювання і продажу квитків на поїзди через Інтернет у 2013 році скористалися майже 5,2 млн пасажирів, що становить близько 8,5% від їх загальної кількості.

Довідка УНІАН. Електронний квиток можна придбати виключно через онлайн-систему продажу на офіційному сайті "Укрзалізниці". Квитки, придбані через інші системи, є бланками замовлення, що не мають статусу електронних квитків, і підлягають обміну в залізничних касах на проїзний документ, що дає право на проїзд. Крім того, електронний квиток практично неможливо втратити, оскільки його можна роздруковувати необмежену кількість разів з листа, який приходить на електронну пошту клієнта.

На інші поїзди, крім приміських, пасажири можуть через онлайн-систему оформити бланк замовлення, який необхідно обміняти на квиток у будь-якій залізничній касі. Оформлення електронних квитків припиняється за годину до відправлення поїзда з початкової станції маршруту.