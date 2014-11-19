Продажі квитків через Інтернет на Придніпровській залізниці зросли майже вдвічі
Особливим попитом користуються електронні проїзні документи, адже їх можна роздрукувати самостійно, минаючи касу.
Купівля залізничних квитків через систему бронювання та продажу квитків в Інтернеті на Придніпровській залізниці (ПЗ) у січні-жовтні 2014 року зросла порівняно з аналогічним періодом 2013 року в 1,8 разу - до 1,47 млн квитків з 802,1 тис., повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.
Згідно з повідомленням, за вказаний період пасажири придніпровської залізниці оформили 5,22 млн проїзних документів, із яких 1,47 млн (понад 28%) - через Інтернет.
Усього за 10 місяців поточного року Придніпровська магістраль перевезла 10,23 млн пасажирів у дальньому сполученні.
«Особливим попитом користуються електронні проїзні документи (ЕПД), адже їх можна роздрукувати самостійно, минаючи квиткову касу, та пред'явити провіднику при посадці в поїзд», - підкреслює прес-служба.
Так, у січні-жовтні поточного року Придніпровська залізниця оформила 747,2 тис. електронних квитків, що дають право на проїзд без заходу в залізничні каси, що в 47,9 разу більше, ніж за аналогічний період 2013 року, коли було оформлено 15,6 тис. квитків.
Усі електронні квитки мають статус розрахункового документу - фіскального чеку, що дозволяє використовувати їх у якості звітності про відрядження.
Читайте такожПриватБанк відкрив вільний продаж залізничних квитків на новорічні святаЯк повідомляв УНІАН, продажі залізничних квитків через Інтернет на Придніпровській залізниці у січні-вересні 2014 року зросли порівняно з аналогічним періодом 2013 року в 1,9 разу - до 1,34 млн квитків з 691,3 тис.
Електронний квиток діє на 91 пару поїздів внутрішнього сполучення,зокрема на швидкісні поїзди категорії "Інтерсіті+".
Системою бронювання і продажу квитків на поїзди через Інтернет у 2013 році скористалися майже 5,2 млн пасажирів, що становить близько 8,5% від їх загальної кількості.
Довідка УНІАН. Електронний квиток можна придбати виключно через онлайн-систему продажу на офіційному сайті "Укрзалізниці". Квитки, придбані через інші системи, є бланками замовлення, що не мають статусу електронних квитків, і підлягають обміну в залізничних касах на проїзний документ, що дає право на проїзд. Крім того, електронний квиток практично неможливо втратити, оскільки його можна роздруковувати необмежену кількість разів з листа, який приходить на електронну пошту клієнта.
На інші поїзди, крім приміських, пасажири можуть через онлайн-систему оформити бланк замовлення, який необхідно обміняти на квиток у будь-якій залізничній касі. Оформлення електронних квитків припиняється за годину до відправлення поїзда з початкової станції маршруту.