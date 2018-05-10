В українських потягах з'являться відеокамери: «Укрзалізниця» розповіла подробиці

Поставка відеокамер для контролю за порядком повинна відбутися до кінця поточного року.

Державна компанія «Укрзалізниця» планує встановлювати системи відеоспостереження в пасажирських вагонах, які пройшли капітально-відновлювальний ремонт, для контролю за порядком.

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Як повідомила прес-служба «Укрзалізниці», вже оголошено тендер на ProZorro на закупівлю 100 комплектів систем відеоспостереження.

«Система відеоспостереження має складатися з трьох відеокамер і монітора. Відеокамери планується встановити з двох сторін коридору вагона і в тамбурі. Монітор для спостереження знаходиться в службовому купе провідника. Зазначене обладнання не є нововведенням для «Укрзалізниці» - воно вже встановлено в деяких пасажирських поїздах. Відеоспостереження дає можливість посилити порядок у поїздах, оскільки провідник зможе зі службового купе спостерігати відразу за всім вагоном. Крім того, збережене відео допоможе об'єктивно розслідувати можливі конфліктні ситуації та посилити контроль над недопущенням перевезення безквиткових пасажирів», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що поставка відеокамер має відбутись до кінця поточного року, а заявки для участі в тендері приймаються до 18 травня.

Зазначається, що аукціон заплановано на 25 червня 2018 року.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.